Blackout globale di Starlink: “problema risolto”, il servizio torna operativo

Dopo il blackout globale di ieri sera, il servizio di comunicazione satellitare Starlink di SpaceX è tornato pienamente operativo: è quanto ha confermato l’azienda di Elon Musk in una dichiarazione pubblicata su X: “Il problema di rete è stato risolto e il servizio Starlink è stato ripristinato. Comprendiamo quanto sia importante la connettività e ci scusiamo per l’interruzione“, cita il comunicato ufficiale. Il guasto sarebbe stato causato da un malfunzionamento di servizi software interni. Durante il blackout, numerosi terminali Starlink hanno smesso di funzionare, compresi quelli lungo l’intera linea del fronte in Ucraina.