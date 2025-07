Lungo blackout in Repubblica Ceca: cause sconosciute

MeteoWeb

Oggi gran parte della Repubblica Ceca è stata paralizzata da un blackout della corrente elettrica, riferisce l’agenzia di stampa Ctk. In particolare, nella capitale Praga, la metropolitana, i treni e i tram sono rimasti fermi. Le attività commerciali nel centro cittadino sono rimaste chiuse, anche i bancomat non funzionavano. I pompieri sono stati costantemente in servizio per liberare persone che erano rimaste bloccate negli ascensori. Oltre alla capitale, le interruzioni di corrente hanno interessato le regioni di Liberec e Usti nad Labem, nel nord del Paese, la Boemia centrale e orientale.

La situazione sta lentamente tornando a normalizzarsi. Il blackout ha interessato un totale di otto stazioni del sistema di trasmissione, cinque di esse sono ora nuovamente operative: lo ha dichiarato l’operatore del sistema di trasmissione Ceps. In totale, nel Paese ci sono circa 44 sottostazioni di trasmissione.

Al momento non sono chiare le ragioni del blackout: il Ministero dell’Interno ha riunito un’unità di crisi. Non è stato un sabotaggio a provocare il blackout, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ceca Ctk, secondo la quale non è comunque ancora possibile determinarne le cause.