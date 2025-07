Blackout nazionale in Zimbabwe: guasto alle centrali elettriche, interrotte anche le importazioni di energia

MeteoWeb

Lo Zimbabwe ha oggi subito un’interruzione dell’elettricità a livello nazionale causata da un guasto al sistema che ha provocato l’arresto della produzione nelle sue due centrali elettriche. Anche le importazioni di elettricità dal Sudafrica, dallo Zambia e dal Mozambico sono state interrotte. L’agenzia Bloomberg riporta un comunicato della compagnia elettrica nazionale, Zesa, in cui si informa del guasto. “Le operazioni di ripristino sono in corso e l’elettricità è già stata ripristinata con successo in alcune aree. Le squadre stanno lavorando per ripristinare l’elettricità nelle aree rimanenti nel più breve tempo possibile”, si legge nel comunicato. Il paese dell’Africa meridionale produce elettricità nella centrale termoelettrica di Hwange, che ha una capacità di 1.500 megawatt, e nella centrale idroelettrica di Kariba, con una capacità di 1.050 megawatt.