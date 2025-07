Bloccati sulla Croda dei Toni, salvati quattro escursionisti: recupero spettacolare ad Auronzo

MeteoWeb

Poco prima delle 16 la Centrale del Soccorso Alpino è stata allertata da quattro escursionisti bloccati sull’anticima della Croda dei Toni, nella zona di Auronzo, in provincia di Belluno. I quattro amici – veronesi e vicentini di età compresa tra i 28 e 39 anni – ingannati dai segnali poco evidenti avevano confuso la traccia di salita ed erano finiti sopra degli strapiombi, un centinaio di metri sotto la cima. Falco 2 ha fatto un primo tentativo di avvicinamento, ma è stato fermato dalle nubi che si sono chiuse all’improvviso. L’elicottero è quindi sceso a valle a imbarcare due tecnici del Soccorso alpino di Auronzo per trasportarli più in alto possibile, affinché avanzassero a piedi. Fortunatamente un varco nelle nuvole ha permesso all’eliambulanza di ultimare il recupero. Calato con un verricello di 30 metri, il tecnico di elisoccorso ha issato a bordo gli escursionisti in quattro diverse rotazioni. Falco 2 li ha lasciati in piazzola ad Auronzo.