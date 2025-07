Bloccati in parete sul Monte Vettore: escursionisti salvati in elicottero

MeteoWeb

Attimi di tensione questa mattina sul versante sudorientale del Monte Vettore, nell’area di Aia della Regina, nell’Ascolano, dove due escursionisti sono rimasti bloccati in parete durante la risalita del sentiero alpinistico del Canalino. I due si trovavano in una zona particolarmente esposta e difficile da raggiungere, quando hanno incontrato delle difficoltà che li hanno costretti a fermarsi in un punto estremamente impervio.

Immediato l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, allertati per il soccorso in parete. Sul posto è giunto l’elisoccorso Icaro 02, da cui il Tecnico di Elisoccorso è stato calato con verricello fino alla posizione dei due escursionisti. La zona del recupero, già nota per la sua complessità e resa ancor più fragile a seguito del sisma del 2016, ha richiesto la massima attenzione da parte dei soccorritori. Dopo aver messo in sicurezza i due escursionisti, l’operazione di recupero si è svolta tramite due distinte verricellate, riportando entrambi a bordo dell’elicottero in sicurezza.

L’intervento, portato a termine con grande professionalità e tempestività, ha evitato conseguenze peggiori in una situazione che poteva rapidamente degenerare. I due escursionisti, fortunatamente in buone condizioni, sono stati trasportati a valle per ulteriori accertamenti.

Ancora una volta si conferma l’importanza della prudenza in ambiente montano e il ruolo fondamentale del Soccorso Alpino nelle operazioni in alta quota.