Bloccato dalla paura sulla vetta dell’Antelao: escursionista salvato in elicottero

Un’escursionista bulgaro di 32 anni è rimasto bloccato dalla paura dopo essere arrivato in vetta agli oltre 3000 metri del Monte Antelao a San Vito di Cadore (Belluno). Seduto immobile in prossimità della croce posta in vetta, mentre il suo amico rientrava a piedi al rifugio, per recuperarlo è dovuto decollare l’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore che ha lasciato il personale sanitario al Rifugio Galassi e con il solo tecnico di elisoccorso lo ha raggiunto e issato a bordo. Visitato dal medico una volta al rifugio, l’escursionista stava bene.