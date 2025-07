Il Brasile sfida Washington: il petrolio potrebbe trovare nuove destinazioni

MeteoWeb

Il Brasile ha la capacità logistica e commerciale per competere sul mercato internazionale con il proprio petrolio, nel caso in cui il dazio del 50% annunciato mercoledì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovesse entrare in vigore il 1° agosto. È quanto hanno dichiarato alcuni esperti all’agenzia Reuters. Il petrolio è il prodotto principale nella lista delle esportazioni brasiliane verso gli Stati Uniti e fino ad ora era esente dal dazio del 10% applicato quest’anno alle esportazioni brasiliane, ma non è chiaro se ciò resterà valido anche con i nuovi dazi del 50%. “Questi dazi potrebbero generare interferenze a breve termine nei flussi commerciali e incidere sui margini dei contratti spot, ma non rappresentano un rischio strutturale”, hanno affermato gli analisti di BTG Pactual, Luiz Carvalho e Gustavo Cunha. L’Istituto Brasiliano del Petrolio (IBP) – che rappresenta la compagnia petrolifera statale Petrobras e le principali compagnie petrolifere che lavorano in Brasile, come Shell, TotalEnergies ed Equinor – ieri ha detto di considerare la misura di Trump “con preoccupazione”, e ha esortato il governo brasiliano ad agire diplomaticamente.

Nel 2024 il Brasile ha esportato un totale di 1,78 milioni di barili al giorno, di cui 243.000 barili al giorno destinati agli Stati Uniti, secondo i dati governativi raccolti dalla società di consulenza StoneX. Secondo gli analisti di BTG Petrobras, il principale produttore brasiliano, non subirà un impatto significativo dai dazi. Nel primo trimestre dell’anno, solo il 4% delle sue esportazioni è stato destinato agli Stati Uniti. Per quanto riguarda i prodotti petroliferi, la quota di Petrobras nelle esportazioni verso gli USA è stata del 37% su un totale di 209.000 barili al giorno, ovvero circa 77.000 barili al giorno. “Sebbene gli Stati Uniti hanno una quota considerevole di esportazioni di derivati, in termini assoluti riteniamo che si tratti di un volume limitato e che Petrobras dovrebbe essere in grado di reindirizzare questo flusso di esportazione verso un altro Paese con facilità”, hanno affermato gli analisti di BTG. In un comunicato, Petrobras ha detto che sta valutando l’impatto dei dati e di mantenere la sua strategia di ricerca “sempre la migliore alternativa per l’azienda in qualsiasi scenario”. Ieri le azioni privilegiate di Petrobras erano pressoché invariate.