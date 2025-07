Brescia, due ragazzi scomparsi nel fiume Oglio: ricerche senza esito

MeteoWeb

Hanno fin qui dato esito negativo le ricerche nel fiume Oglio a Urago d’Oglio nel Bresciano dove le forze dell’ordine hanno ricevuto la segnalazione che due giovani non sarebbero riemersi. Secondo il racconto dei testimoni due giovani di circa 20 anni, di carnagione scura, si sarebbero tuffati volontariamente nel fiume per nuotare e sono stati trascinati dalla corrente. Sebbene alcuni testimoni abbiano riferito che non apparivano in difficoltà, sono stata attivate ricerche tuttora in corso ma con esito negativo.