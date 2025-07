Brescia, ultraleggero precipita sul raccordo autostradale: pubblicato il VIDEO shock

MeteoWeb

Sui social del Tg1 le agghiaccianti immagini dell’ultraleggero che ieri mattina è precipitato su una delle due carreggiate del raccordo autostradale in provincia di Brescia. Nel video gli istanti in cui il piccolo aereo perde quota, si schianta al suolo e prende immediatamente fuoco in mezzo ai veicoli in transito. Morti i due occupanti dell’ultraleggero. I vigili del fuoco hanno operato sul tratto autostradale coinvolto per consentire le operazioni di soccorso e le attività di verifica da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti numerosi automezzi dei vigili del fuoco che hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.