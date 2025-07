Bulgaria, grosso incendio provoca ingenti danni presso Burgas: evacuazioni | FOTO

MeteoWeb

Un grande e minaccioso incendio scoppiato ieri nella zona di Ostritzite, a una ventina di chilometri da Burgas, città sul Mar Nero nel sud della Bulgaria, ha incenerito 180 ettari di erba secca e cespugli. A fuoco anche 30 tra baracche e piccole case non tutte abitate, evacuate 52 persone, ma per fortuna non vi sono state vittime. Nella zona di Ostritzite, in prevalenza gli abitanti di Burgas hanno piccoli giardini e casette per passare l’estate e per coltivarvi frutta e verdura.

Questa mattina, Nikolay Kolev, capo del servizio dei Vigili del Fuoco di Burgas, ha dichiarato che l’incendio è stato completamente domato. Sono in corso indagini per accertarne le cause, ha aggiunto.