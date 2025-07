Cacatua ciuffogiallo: l’esuberante ambasciatore dell’Australia che può vivere fino a 100 anni

MeteoWeb

Con il suo carattere frizzante e una personalità che sembra troppo grande per le sue dimensioni, il cacatua ciuffogiallo (Cacatua galerita) è uno degli uccelli più amati e riconoscibili dell’Australia. Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto elegante: dietro a quelle piume bianche immacolate e al vivace ciuffo giallo zolfo, si nasconde un vero e proprio “showman” del mondo animale. Impossibile confonderlo: piumaggio bianco candido, cresta giallo brillante che si alza come una fiamma quando è eccitato o curioso, e un becco nero scuro perfetto per rosicchiare qualsiasi cosa. Persino le ali, durante il volo, svelano delicate sfumature giallo pallido nella parte inferiore. Non sorprende che questo pappagallo sia diventato un simbolo nazionale, immortalato su abbigliamento, biancheria da letto, opere d’arte e perfino cancelleria.

Un cittadino del mondo… e delle città

Originario di gran parte dell’Australia – dalle regioni settentrionali alle coste orientali e sud-orientali, comprese Tasmania e alcune zone attorno a Perth – il cacatua ciuffogiallo ha anche colonizzato Papua Nuova Guinea, le isole Aru e, grazie all’uomo, si è fatto strada in Indonesia e Nuova Zelanda. Versatile e adattabile, ama ogni habitat alberato, dalle foreste alle zone agricole, e non disdegna affatto la compagnia dell’uomo. Non migratore per natura, tende a restare fedele al proprio territorio tutto l’anno.

Un buongustaio di gruppo

Goloso e socievole, il cacatua ciuffogiallo si nutre in stormi, prediligendo le ore fresche del mattino e del tardo pomeriggio. Il suo menu è vario: bacche, semi d’erba, noci, foglie, insetti e… qualche snack offerto generosamente dagli umani. Ma attenzione: questi pappagalli hanno anche un sofisticato sistema di allarme naturale. Mentre il gruppo si abbuffa sul terreno, almeno un esemplare rimane appollaiato su un albero vicino per fare la guardia. Alla minima minaccia, lancia un grido acuto e penetrante che mette in fuga l’intero stormo.

Un “pasticcione” necessario

Non tutti, però, apprezzano il lato curioso e attivo di questo uccello. Nei sobborghi australiani, il cacatua ciuffogiallo è considerato un piccolo flagello perché danneggia alberi e strutture mordicchiando rami, foglie e persino legno. Ma c’è un motivo: il suo becco cresce continuamente e ha bisogno di “manutenzione” costante per rimanere in forma.

Famiglia prima di tutto

Romantico e collaborativo, questo cacatua condivide la cura della prole con il partner. Maschio e femmina preparano insieme il nido, ricavato nelle cavità di alberi vecchi o morti, dove la femmina depone da 1 a 4 uova. Entrambi covano e nutrono i piccoli, che nascono ricoperti di un soffice piumino giallo pallido. Le famiglie tendono a restare unite a lungo, creando comunità stabili nel tempo.

Un richiamo inconfondibile

Che siate in città o nella foresta australiana, se sentite un grido squillante che termina con una leggera inflessione verso l’alto, probabilmente avete appena “incontrato” un cacatua ciuffogiallo. Più rumoroso all’alba e al tramonto, ama radunarsi in grandi stormi nei siti di riposo che possono essere frequentati per tutta la vita.

Una vita lunga (e chiacchierona)

Non sorprende che il cacatua ciuffogiallo sia uno degli animali domestici preferiti a livello mondiale: oltre a imparare a imitare la voce umana e a parlare, può vivere anche fino a 100 anni in cattività. Insomma, adottarne uno significa prepararsi a una convivenza lunga e chiassosa!