Cade per 20 metri mentre arrampica in Alto Adige: è grave

Un uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano in seguito ad una caduta di circa 20 metri mentre arrampicava sulla via “Victoria”, sulla Torre Juac, in Val Gardena, nel gruppo Stevia. Sul posto il Soccorso Alpino della Val Gardena e l’elicottero dell’Aiut Alpin. L’arrampicatore, svizzero, è caduto lungo la corda riportando gravi ferite. Il soccorso è avvenuto mediante verricello: il ferito è stato recuperato dalla parete e depositato su un prato sottostante, dove è stato trattato dal medico di emergenza. Dopo la stabilizzazione, il paziente è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Bolzano a causa di un grave politrauma.

Parallelamente, con il supporto del Soccorso Alpino della Val Gardena, è stata recuperata e messa in sicurezza anche la compagna di cordata, che non ha riportato ferite.