Cagnolina abbandonata con 10 cuccioli sotto il sole: AIDAA offre taglia da 1.000 euro per trovare il responsabile

“Abbandonare una cagnolina con dieci cuccioli sotto il sole sperando solo che muoiano è un atto abominevole e criminale. Grazie ai volontari grazie ai quali sono stati salvati sia la mamma che i cuccioli ma noi riteniamo di dover perseguire il responsabile o i responsabili di questo gesto criminale. Per questo abbiamo deciso di profilare questo ignobile essere con l’aiuto di un criminologo che nomineremo ad inizio settimana prossima. E sulla testa del responsabile mettiamo una taglia di 1.000 euro che sarà pagata a chi con la propria denuncia fornirà alle autorità competenti elementi per individuare e far condannare il responsabile”. Questo il comunicato dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA dopo quanto accaduto a Casamassima.