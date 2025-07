Calcio in ansia, l’ex Roma Carles Perez ricoverato d’urgenza: cosa è successo

MeteoWeb

Carles Pérez, neoacquisto dell’Aris Thessaloniki ed ex calciatore di Barcellona, Roma, Celta Vigo e Getafe, è stato vittima di un brutto incidente che ha fatto rapidamente il giro dei media greci e spagnoli. Il giocatore spagnolo, classe 1998, è stato morso ai genitali da un cane ed è attualmente ricoverato in ospedale a Salonicco. L’episodio si è verificato a Thermi, quartiere residenziale della città greca, dove Pérez vive. Mentre stava passeggiando con il proprio cane, sarebbe stato aggredito da un altro cane. Nel tentativo di separare gli animali e sedare la situazione, ha riportato una profonda ferita alla zona genitale, tale da richiedere il ricovero ospedaliero.

Condizioni stabili, ma tempi di recupero da valutare

Fortunatamente, il club greco Aris Salonicco ha confermato che il giocatore non è in pericolo di vita, ma i medici stanno monitorando attentamente la lesione riportata. Il suo rientro agli allenamenti e all’attività agonistica sarà rimandato, in attesa di completa guarigione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi di recupero.

Addio alla Liga e nuova avventura in Grecia

Carles Pérez ha lasciato quest’estate la Liga spagnola dopo la fine del contratto con il Getafe. L’attaccante, originario di Granollers, ha scelto l’Aris Salonicco come nuova tappa della sua carriera calcistica. La sua esperienza include momenti importanti al Barcellona, Roma e Celta Vigo, e il suo arrivo in Grecia era visto come un colpo di mercato per il club.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i tifosi e la stampa, ma il club ha rassicurato tutti: la salute del calciatore è sotto controllo, e Carles Pérez potrà riprendere l’attività dopo il necessario periodo di convalescenza.