Caldo, adesso è ufficiale: il mese di Giugno 2025 NON è stato il più caldo della storia in Italia | DATI

MeteoWeb

No, il mese di Giugno 2025 non è stato il più caldo della storia in Italia: i dati ufficiali del CNR smontano settimane di narrazione catastrofista. Ha fatto caldo, certo. Molto caldo, soprattutto al Nord (molto meno al Sud), con uno scarto dalla media storica trentennale di riferimento (1991-2020) di ben +3,0°C. Il dato è stato appena fornito dal CNR e rimane molto lontano dal record del mese di Giugno più caldo di sempre, quello del 2003, che ha avuto uno scarto dalla stessa media di +3,44°C. Significa che il mese di Giugno di 22 anni fa è stato più caldo di quasi mezzo grado rispetto a quello appena concluso.

Tuttavia, è comunque stato un mese decisamente caldo tanto da superare il 2022 dal secondo posto della storia climatica dei mesi di Giugno in Italia. L’anomalia termica di tre anni fa era stata di +2,88°C, un mese quindi molto molto simile a quello attuale, un pelo (un decimo di grado) meno caldo. In mezzo, lo scorso anno e due anni fa avevamo avuto due mesi di Giugno molto più freschi, in linea con le medie storiche, con anomalie rispettivamente di +0,92°C e +0,63°C rispetto alle medie stagionali. Invece nel 2020, quindi cinque anni fa, aveva fatto freddo, tanto da chiudere il mese con uno scarto negativo e temperature inferiori rispetto alle medie.

Insomma, caldo sì ma senza alcun tipo di record.

Il grafico completo: