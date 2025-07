Caldo estremo nei Balcani e nel Mediterraneo orientale: temperature fino a 44°C e rischi per energia e ambiente

MeteoWeb

La regione dei Balcani e l’area del Mediterraneo orientale si preparano ad affrontare un’ondata di calore intensa e prolungata nei prossimi giorni. Secondo le proiezioni meteorologiche, il picco dell’evento è atteso tra il 21 e il 26 luglio 2025, con temperature che in alcune zone potrebbero superare i +8/+10°C rispetto alla media climatica del periodo 1991–2020. I modelli previsionali indicano che le temperature massime potrebbero raggiungere e in alcuni casi superare i 42-44°C in:

Grecia (soprattutto regioni interne e isole)

Albania e Macedonia del Nord

Bulgaria meridionale

Sud Italia, in particolare Calabria e Sicilia

Turchia occidentale.

Questi valori si avvicinano o addirittura superano i record storici registrati in precedenti ondate di calore nella regione.

Le cause dell’ondata di calore

L’evento è legato a una persistente risalita di masse d’aria calda dal Nord Africa, trasportate verso l’Europa sudorientale da un robusto campo di alta pressione stazionario sull’area mediterranea. In contemporanea, masse d’aria più fresche interessano l’Europa occidentale, creando un marcato contrasto termico che intensifica la situazione.

Impatti attesi: energia e ambiente sotto stress

L’aumento della domanda di energia elettrica per il raffreddamento degli ambienti potrebbe mettere sotto pressione le infrastrutture energetiche, con possibili interruzioni in caso di picchi di consumo. Il settore agricolo potrebbe subire danni a causa dello stress idrico e delle temperature estreme. Inoltre, la combinazione di calore, siccità e venti favorisce il rischio di incendi boschivi, già elevato in diverse zone del Mediterraneo.

