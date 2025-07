Caldo, blackout anche a Firenze: uffici, case e negozi al buio in pieno centro

MeteoWeb

Non solo Bergamo. Un blackout della corrente elettrica si registra in pieno centro anche a Firenze: uffici, abitazioni, hotel e negozi sono al buio. Tra le cause, scatti di linea per i sovraccarichi dovuti alla richiesta di energia e per il surriscaldamento dei cavi sotto terra della distribuzione Enel. E-distribuzione ha individuato il tratto di rete danneggiato nella zona fra via Medici, via degli Speziali, piazza della Repubblica, via del Corso. Secondo Enel, ci sono state ondate di calore che hanno provocato, allo stesso tempo, abnorme aumento della richiesta di corrente elettrica da parte degli utenti e il surriscaldamento della rete elettrica.

E-Distribuzione ha reso noto di aver predisposto un piano di lavoro urgente per l’installazione di un ‘cavo attrezzo’, ovvero un tratto di linea esterno componibile in superficie che collega due cabine di smistamento. Serve a sostituire il tratto di rete sotterranea danneggiato. Da quanto si apprende, il guasto è su due punti dello stesso cavo e quindi non è ‘controalimentabile’ da linee di riserva.