Caldo, bollettino ondate di calore: oggi e domani Italia in verde, domenica Ancona e Cagliari con bollino giallo

L’Italia si prepara a vivere un fine settimana dal clima pienamente estivo, ma senza particolari rischi per la salute. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, per oggi e domani – sabato 12 luglio – tutti e 27 i capoluoghi monitorati risultano contrassegnati dal bollino verde, corrispondente al livello 0 di allerta, che indica condizioni climatiche non pericolose per la popolazione.

La situazione cambierà leggermente domenica 13 luglio, quando compariranno 2 bollini gialli ad Ancona e Cagliari. Si tratta di un livello 1 di “pre-allerta”, che segnala possibili variazioni climatiche tali da precedere un’eventuale ondata di calore, senza però rappresentare un rischio immediato per la salute.

