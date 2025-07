Caldo, bollettino ondate di calore: nel weekend bollino verde su gran parte d’Italia

MeteoWeb

Nel fine settimana è attesa una pausa dall’ondata di caldo che ha colpito il Paese. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, sabato e domenica prevarrà il bollino verde (rischio 0) nella maggior parte delle 27 città monitorate. La giornata più fresca sarà domenica, quando solo Bolzano e Catania saranno contrassegnate dal bollino giallo (livello di rischio 1, pre-allerta), mentre negli altri capoluoghi non sono previsti particolari rischi.

Sabato resteranno criticità solo in alcune zone del Sud: Catania e Messina saranno ancora da bollino rosso (livello 3, rischio per la salute della popolazione), mentre Bari, Palermo, Pescara e Reggio Calabria avranno bollino giallo.

Per oggi, venerdì, la situazione è più complessa: sono 3 i capoluoghi da bollino rosso (Campobasso, Palermo e Pescara), 8 quelli con bollino arancione (livello 2, rischio per le persone fragili: Bari, Cagliari, Catania, Frosinone, Messina, Perugia, Reggio Calabria e Roma) e 3 da bollino giallo (Ancona, Latina e Rieti).

