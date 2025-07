Caldo, bollettino ondate di calore: bollini arancioni domenica in 6 città

MeteoWeb

Domenica aumentano i bollini arancioni segnalati dal Ministero della Salute, che indicano un rischio caldo per la salute delle persone più fragili. Se domani le città in arancione saranno soltanto due — Palermo e Perugia — domenica il numero salirà a sei, includendo anche Bari, Cagliari, Campobasso e Roma.

È quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore, che monitora 27 centri urbani. Da oggi fino a domenica non sono previsti bollini rossi, che segnalano un rischio caldo per l’intera popolazione.

Per sabato 20 luglio si registra invece un leggero calo dei bollini gialli, che indicano una fase di pre-allerta per possibile ondata di calore: saranno 11, uno in meno rispetto ai 12 del giorno precedente, ma in aumento rispetto ai 6 rilevati oggi.

Oggi sono ben 21 le città con bollino verde, che indica assenza di rischio caldo, domani scenderanno a 13 e domenica a 10. Resteranno invece sempre in verde, per tutti e 3 i giorni, Brescia, Civitavecchia, Genova, Milano, Napoli, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.