MeteoWeb

In Italia continua l’“onda verde” legata al rischio nullo di ondate di calore. L’ultimo bollettino del Ministero della Salute conferma infatti il bollino verde per tutti i 27 capoluoghi monitorati almeno fino a venerdì. Il mese di agosto si apre dunque con condizioni meteorologiche favorevoli, che non rappresentano un pericolo per la salute della popolazione.