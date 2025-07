Caldo, bollettino ondate di calore: venerdì solo 3 città con bollino giallo

MeteoWeb

Venerdì 18 luglio sarà una giornata relativamente tranquilla sul fronte caldo: secondo il bollettino del Ministero della Salute dedicato alle ondate di calore, soltanto 3 città italiane – Cagliari, Perugia e Rieti – saranno contrassegnate dal bollino giallo, corrispondente al livello di rischio 1 (pre-allerta). Nessuna città, invece, sarà in bollino arancione. Nel complesso, su 27 centri urbani monitorati, per tutte le altre località il bollettino resta verde, indicando l’assenza di particolari rischi per la salute legati alle temperature. Si conferma così un quadro climatico relativamente stabile, con un aumento delle temperature solo moderato e valori che tendono a riallinearsi alle medie stagionali.

Guardando alle previsioni per sabato 19 luglio, non sono comunque attesi bollini arancioni: il codice giallo interesserà però 9 città, ovvero Cagliari, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma.