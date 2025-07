Caldo e vento, incendi divampano in Portogallo: allerta massima e centinaia di vigili del fuoco sul campo

MeteoWeb

Il Portogallo è ancora una volta alle prese con una serie di incendi su larga scala, concentrati soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali del Paese. La situazione è resa più critica da condizioni meteorologiche avverse, con temperature elevate e venti sostenuti che stanno alimentando la rapida propagazione delle fiamme.

Oltre 1.700 pompieri mobilitati: feriti e evacuazioni

Secondo i dati forniti dall’Autorità nazionale per la protezione civile, questa mattina oltre 1.700 vigili del fuoco sono stati mobilitati in tutto il Portogallo per cercare di domare una decina di incendi di grandi dimensioni. Purtroppo, la lotta contro le fiamme sta già mietendo le prime vittime: 5 vigili del fuoco sono rimasti feriti in un incidente stradale mentre si recavano sul luogo di un intervento. Almeno altri 6 hanno riportato ferite lievi durante le operazioni.

La situazione più preoccupante al momento si registra nel comune di Arouca, nella zona centrale, dove circa 500 professionisti e 175 mezzi terrestri sono impegnati in un’ardua battaglia.

Ponte da Barca: una battaglia “difficile” e la minaccia alle abitazioni

Un’altra area critica è quella di Ponte da Barca, nel Nord del Paese. L’incendio, divampato già sabato, continua a propagarsi, tanto che ieri è stato necessario il supporto di 4 aerei spagnoli. Il sindaco di Ponte da Barca, Augusto Marinho, ha descritto la situazione come “difficile, in una zona montuosa, che si propaga rapidamente, con molto vento“. Nel tardo pomeriggio di ieri la minaccia alle abitazioni è diventata così imminente da costringere all’evacuazione di diverse persone in una chiesa vicina.

Allerta massima e timori di peggioramento

Le autorità portoghesi esprimono grande preoccupazione per un possibile peggioramento della situazione nel corso della giornata di oggi, a causa del persistere del caldo e del vento. L’intero territorio è stato posto in stato di allerta, con l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera (IPMA) che ha dichiarato un rischio di incendio “massimo o molto elevato“.

Rafforzamento dei mezzi

In risposta al deterioramento delle condizioni meteorologiche, il Portogallo ha annunciato il “rafforzamento dei mezzi di lotta contro gli incendi“, concentrandosi in particolare sulle regioni settentrionali e centrali. Come purtroppo accade ogni estate, il Portogallo si trova ad affrontare la piaga degli incendi devastanti, un fenomeno ricorrente che mette a dura prova le risorse e la popolazione del Paese.