Caldo Europa, ECMWF: “anomalie di 10-14°C in Francia e Benelux, temperature molto sopra media nei prossimi giorni”

MeteoWeb

Gli esperti di meteo e climatologia del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), che lavorano al Copernicus Climate Change Service (C3S) e alle previsioni meteorologiche a medio termine (3-15 giorni) per l’Europa, stanno monitorando attentamente l’ondata di calore che sta colpendo un’ampia area del continente, con valori ampiamente superiori alla media per il periodo dell’anno. Secondo le previsioni meteorologiche a medio termine dell’ECMWF, nei prossimi giorni la maggior parte dell’Europa registrerà temperature ben al di sopra della media. Le temperature minime notturne sono infatti rimaste estremamente elevate in molte parti dell’Europa meridionale negli ultimi giorni di giugno.

Esaminando i dati di rianalisi del C3S, i risultati mostrano temperature persistentemente più alte della media in molte aree d’Europa per tutto il mese di giugno, con due ondate di calore che hanno colpito l’Europa occidentale, la prima con il picco intorno al 20 giugno e la seconda una settimana dopo. Per il continente nel complesso, è probabile che il mese si classifichi tra i 5 mesi di giugno più caldi mai registrati.

Samantha Burgess, Responsabile Strategico per il Clima dell’ECMWF, afferma: “l’attuale ondata di calore di giugno-luglio sta esponendo milioni di europei a un elevato stress termico. E i nostri dati di rianalisi mostrano che molti europei hanno sperimentato temperature molto elevate in questo periodo dall’inizio di giugno. Le temperature osservate di recente sono più tipiche dei mesi di luglio e agosto e tendono a verificarsi solo poche volte durante l’estate. Lo abbiamo visto di nuovo nel 2024, l’anno più caldo mai registrato. Il cambiamento climatico sta rendendo le ondate di calore più frequenti, più intense e con un impatto su aree geografiche più ampie“.

L’Extreme Forecast Index (EFI) dell’ECMWF, un indice prodotto dall’ECMWF per identificare le aree in cui le previsioni indicano condizioni meteorologiche insolitamente avverse, ha mostrato valori massimi per molte aree d’Europa negli ultimi giorni, per temperature medie, minime e massime giornaliere (cartina principale in alto). Ciò significa che il modello meteorologico Integrated Forecasting System (IFS) dell’ECMWF in queste località ha costantemente previsto temperature estremamente elevate per questo periodo dell’anno in quelle aree.

Matthieu Chevallier, Responsabile della Valutazione dell’ECMWF, aggiunge: “i servizi meteorologici nazionali dei nostri Stati Membri e Cooperanti svolgono un ruolo fondamentale nel fornire indicazioni alle autorità nazionali e ai soccorritori in caso di eventi meteorologici estremi come temperature estreme o ondate di calore. L’ECMWF li supporta fornendo dati previsionali operativi a 3-15 giorni, basati su dati osservativi, fisici e scientifici all’avanguardia, inclusi prodotti avanzati come l’Extreme Forecast Index, che supporta il processo decisionale critico in questo arco temporale di medio termine”.

Negli ultimi giorni, diverse regioni hanno registrato temperature record per giugno, con +46°C a Huelva (Spagna), ad esempio, secondo il servizio nazionale AEMET. Météo France ha messo 84 dipartimenti in allerta arancione lunedì 30 giugno e diversi in allerta rossa martedì 1 luglio, una situazione considerata “senza precedenti” dalle autorità. Francia e Benelux stanno registrando le maggiori deviazioni dalla media del periodo, con temperature dai 10 ai 14°C superiori ai valori storici, secondo i dati dell’ECMWF, confermati da Météo France. Allerte per temperature elevate sono in vigore anche in molte zone di Italia, Grecia, Svizzera, Germania e Belgio.

Gli esperti di meteorologia e climatologia dell’ECMWF continueranno a monitorare la situazione e il Copernicus Climate Change Service pubblicherà il Bollettino Climatico mensile con ulteriori analisi sulle temperature di giugno, le variabili idrologiche e il ghiaccio marino l’8 luglio 2025.