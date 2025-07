Caldo, Guidi (Aeronautica): “da domenica cambia tutto”

MeteoWeb

Nel fine settimana cambierà la situazione meteo in Italia: il caldo intenso abbandonerà la penisola, ma lascerà spazio al rischio di forte maltempo. “L’anticiclone africano sta mollando“, conferma Guido Guidi, tenente colonnello e meteorologo dell’Aeronautica Militare, in un’intervista a Repubblica. “Dovremo però stare attenti alle allerte meteo, perché i temporali potrebbero essere forti, accompagnati da molta pioggia, fulmini e grandine“, spiega ricordando che “mercoledì abbiamo registrato la temperatura più alta ad Alife, in provincia di Caserta: 39,2 gradi. Abbiamo sfiorato i 40 gradi anche in Toscana, prima del temporale. Molte località hanno oscillato tra i36 e 38 gradi in Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. L’anticiclone subtropicale sta però perdendo forza. L’aria diventa instabile. Sull’Atlantico c’è una perturbazione che si trova ancora a latitudini alte, ma si sta avvicinando all’Europa occidentale“. Da domenica, però, “al Nord, più verso il Nord/Est. Il maltempo sarà concentrato ai piedi dei monti in Lombardia, nel levante ligure e nel Triveneto. Lunedì la perturbazione scenderà fino all’Italia centrale. Al Sud avremo venti più freschi, ma non ci aspettiamo piogge“.

