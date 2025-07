Caldo, Legambiente Milano: a Corvetto e Argonne temperature tra 30-40°C

MeteoWeb

Milano città sempre più da bollino rosso: il caldo non risparmia nessun quartiere, neanche quello di Corvetto, nel quadrante Sud/Est di Milano, e di Argonne, nella zona Est in prossimità di Città Studi. Le 49 termografie realizzate da Legambiente, il 15 e il 16 luglio, nei 2 quartieri milanesi hanno registrato temperature ambientali che oscillano tra i 30°C e i quasi 40°C, e che hanno portato a temperature delle superfici con picchi di 76,5°C e 85,6°C. Preoccupa anche la sporadicità dei viali alberati soprattutto a Corvetto. È questo quanto emerge in estrema sintesi dai monitoraggi di Legambiente presentati oggi a Milano, al grido ‘Siamo al limite. Ebollizione globale’, in occasione della quarta tappa della campagna itinerante ‘Che Caldo che fa! Contro la cooling poverty: città + fresche, città + giuste’, realizzata dall’associazione ambientalista con il supporto di Banco dell’Energia.

Secondo i monitoraggi di Legambiente Milano, i quartieri differiscono tra di loro per caratteristiche edilizie, composizione socio-demografica e accessibilità ai servizi. In ciascun quartiere è stato definito e perimetrato un areale di circa 1 km² dove sono state mappate le infrastrutture presenti (aree giochi, negozi, scuole, giardini ecc…) e rilevate le temperature, attraverso l’utilizzo di una termocamera, nelle ore più calde della giornata.