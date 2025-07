Caldo, Ministro Schillaci: “al via cabina di regia con la Protezione Civile”

MeteoWeb

In merito all’emergenza caldo “da oggi ci sarà una cabina di regia alla quale collaboreranno oltre al dipartimento Protezione della salute, al dipartimento della Protezione Civile e il dipartimento Prevenzione della Regione Lazio, Inail“: è quanto ha annunciato il Ministro della Salute Orazio Schillaci, intervistato da Alessandro Greco a UnoMattina Estate su Rai1. “Rispetto agli anni precedenti non stiamo notando per fortuna un’aumentata mortalità. Avremo dati più certi nei prossimi giorni però per il momento la situazione è sotto controllo“, ha sottolineato Schillaci ricordando il numero 1500 “dove abbiamo registrato molte telefonate di over 65“.