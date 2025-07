Caldo Piemonte: domani bollino arancione, calo delle temperature nel weekend

MeteoWeb

Bollino arancione per quanto riguarda le ondate di calore in Piemonte sia oggi che domani, venerdì 4 luglio: è il livello due per quanto riguarda il disagio bioclimatico. È quanto emerge dall’apposito bollettino che viene emesso quotidianamente dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente). Eccezione il Biellese, che resta giallo, a livello 1. Lo zero termico è tra 4.300 e 4.500 metri.

Le previsioni per sabato 5, poi, portano bollino a verde, grazie al calo delle temperature previsto, con le minime nell’Astigiano fino a +19°C e massime che potranno superare di poco i +30°C solo a Torino e ad Alessandria. Con il fine settimana aumenterà infatti la nuvolosità e sono previsti rovesci, domenica anche di elevata intensità sulle pianure.

