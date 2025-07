Caldo in Sicilia, stamani le temperature più alte: picchi di +46°C nelle zone interne, ma arriva il maestrale. Tutti i DATI

MeteoWeb

Le zone interne centro-meridionali della Sicilia soffocano con temperature fino a +45-46°C oggi a causa dell’ondata di caldo in atto. Si tratta dell’apice del caldo perché da stasera si assisterà ad un calo delle temperature che metterà fine a questa breve ma intensa ondata di calore. Intanto oggi le temperature sono davvero molto elevate su buona parte dell’isola, con diverse località che raggiungono i +45-46°C; ecco un elenco dei valori più significativi fino a questo momento della giornata; tra tutti spicca Pozzallo, che sfiora i +47°C, prima città di mare d’Italia a superare i +40°C quest’anno:

+46,5°C a Pozzallo

a Pozzallo +46,2°C a Borgo Pietro Lupo

a Borgo Pietro Lupo +45,3°C a Scordia

a Scordia +45,3°C a Sferro

a Sferro +45,3°C a Casteltermini

a Casteltermini +44,6°C a Mineo

a Mineo +44,5°C a Noto

a Noto +44,2°C a Rosolini

a Rosolini +44,2°C ad Aidone

ad Aidone +44°C a Calderari

a Calderari +43,9°C a San Michele di Ganzaria

a San Michele di Ganzaria +43,5°C a Paternò

a Paternò +43,4°C a Troina

a Troina +43,1°C a Mazzarino

a Mazzarino +42,8°C a Pedagaggi

a Pedagaggi +42,6°C a Caltanissetta

a Caltanissetta +42,6°C a Motta Sant’Anastasia

a Motta Sant’Anastasia +42,3°C a Cannizzara

a Cannizzara +42,2°C a Riesi

a Riesi +42,1°C ad Adrano

ad Adrano +42°C a Sciacca

a Sciacca +42°C a Geracello

a Geracello +41,9°C a Valguarnera Caropepe

a Valguarnera Caropepe +41,9°C a Ferla

a Ferla +41,7°C a Frigintini

a Frigintini +41,5°C a Enna

a Enna +41,1°C a Sutera

a Sutera +40,9°C a Cianciana

a Cianciana +40,9°C a Modica

a Modica +40,7°C a Grammichele

a Grammichele +40,1°C a Serradifalco.

Tra le principali città della Sicilia, segnaliamo: +38,6°C a Catania e Siracusa, +37,1°C ad Agrigento, +34,5°C a Messina, +33,9°C a Palermo, +31,3°C a Trapani.

La foto seguente arriva da Catania e mostra la spiaggia deserta per il gran caldo.

È un caldo importante, dunque, quello che si registra in Sicilia ma ben lontano dal catastrofismo sbandierato sui media generalisti che parlavano di addirittura +50°C sull’isola in questi giorni. Anzi, il dato di Trapani indica che la situazione inizia già a cambiare con l’arrivo del maestrale che sta abbassando le temperature a partire dall’ovest dell’isola e che determinerà una rinfrescata a partire da questa sera. Le temperature stanno già scendendo sulla fascia settentrionale dell’isola.

