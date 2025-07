Caldo in Spagna: AEMET lancia l’allerta, picchi di +42°C

MeteoWeb

In Spagna i termometri tornano a salire vertiginosamente. Nuove masse di aria calda hanno infatti investito la Penisola Iberica, facendo prevedere temperature che nelle prossime ore potranno toccare o superare i +40°C in diverse aree, con picchi che potrebbero arrivare fino a +42°C. A lanciare l’allerta è stata l’Agenzia statale di meteorologia (AEMET), che ha disposto avvisi per caldo eccezionale in numerose province dell’interno del Paese, tra cui Madrid, Siviglia, Cordova e Granada. Questa ondata di calore dovrebbe proseguire anche nella giornata di domani, mentre per venerdì e sabato è previsto un temporaneo calo delle temperature.