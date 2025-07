Caldo in Spagna: il Paese si prepara ad affrontare una nuova settimana bollente

MeteoWeb

Dopo la recente ondata di caldo, la Spagna si appresta ad affrontare un’altra settimana caratterizzata da temperature elevate su gran parte del territorio. L’Agenzia meteorologica statale (AEMET) ha emesso per oggi allerte in 5 regioni del Paese. L’Andalusia è la regione più colpita, dove è stato diramato un avviso arancione: in alcune aree, come la provincia di Cordova e la valle del Guadalquivir, le temperature potrebbero superare i +40°C.

Un livello di allerta inferiore, giallo, è stato invece attivato per Castiglia e León, Castiglia-La Mancia, Estremadura, la Comunità di Madrid e varie città andaluse, con valori attesi oltre i +36°C. In particolare, nelle province di Badajoz e Cáceres, in Estremadura, si potrebbero toccare punte di +39°C.