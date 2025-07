Caldo in Svizzera: spento uno dei reattori della centrale nucleare di Beznau

MeteoWeb

A causa delle alte temperature degli ultimi giorni, in Svizzera uno dei reattori della centrale nucleare di Beznau è stato spento, per il calore dell’acqua del fiume. Il secondo reattore funziona a metà della sua capacità, secondo quanto ha riferito la società di gestione Axpo. Le misure mirano a proteggere l’ecosistema del fiume Aare e a rispettare le severe normative ambientali. “Si vuole impedire un riscaldamento eccessivo delle acque, già calde, durante i caldi periodi estivi, al fine di non sovraccaricare ulteriormente la flora e la fauna“, ha precisato Axpo.

La centrale nucleare preleva l’acqua di raffreddamento dal fiume, che poi rilascia leggermente riscaldata. I 2 reattori di Beznau, vicino al confine con la Germania, sono entrati in funzione nel 1969 e nel 1971: sono tra le più antiche centrali nucleari ancora in funzione al mondo.