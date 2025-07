Caldo in Veneto, ieri e oggi troppo ozono nell’aria

MeteoWeb

Oltre al forte caldo (previsto anche per domani) ieri a Venezia e provincia si è registrato anche il superamento della soglia di attenzione di 180 milligrammi per metro cubo di ozono nell’aria. Il record in un parco di Mestre con 192. L’ozono è irritante per i polmoni e a oltre 180 sussiste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione come anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da disturbi respiratori. Analoghi superamenti si sono registrati oggi anche nella zona del Lago di Garda, a Vicenza e in ampia parte della provincia di Padova.

La situazione è data in miglioramento già da domani, sabato 5 luglio, e per domenica 6 le previsioni lo danno nella norma.