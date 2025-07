Così il cambiamento climatico influenza la migrazione delle megattere nell’Antartico

MeteoWeb

La riduzione del ghiaccio marino antartico sta spingendo le megattere a migrare verso sud circa tre settimane prima, rispetto a 21 anni fa. Lo rivela uno studio a lungo termine dell’Università del Queensland (Uq), in Australia. I ricercatori hanno attribuito questo spostamento al riscaldamento dell’Oceano Antartico e alla riduzione del ghiaccio marino antartico, che potrebbero influire sull’alimentazione estiva delle balene. Il picco della migrazione meridionale delle megattere lungo la costa orientale australiana si è spostato da inizio ottobre del 2003 a metà settembre del 2024, con migrazioni notevolmente anticipate dal 2021, ha affermato la professoressa associata dell’Uq Rebecca Dunlop, responsabile della ricerca.

Meno ghiaccio marino antartico significa meno alghe, alimento cruciale per il krill, ha affermato Dunlop, aggiungendo: “la minore disponibilità di krill prima della migrazione potrebbe costringere le balene a tornare prima alle zone di alimentazione”.

La popolazione di megattere dell’Australia orientale è rimbalzata da 300 esemplari negli anni ’60 a circa 40mila oggi, ma l’aumento delle temperature oceaniche dovuto ai cambiamenti climatici che portano alla riduzione dei ghiacci marini ha interrotto i tempi di migrazione delle balene, un tempo costanti, osservati anche al largo dell’Australia Occidentale e del Sudamerica, secondo i risultati dettagliati in report scientifici pubblicati da Nature. Sono in corso ulteriori studi per determinare se anche i tempi della migrazione verso nord stiano cambiando.