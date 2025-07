Campi Flegrei, Bianco (INGV): “magnitudo indebolita dal mare”

MeteoWeb

“Ha avuto magnitudo 4.6, ma essendo localizzata in mare e a una profondità di 3,9 chilometri, maggiore del solito, non ha provocato uno scuotimento del terreno particolarmente violento“: è quanto ha spiegato Francesca Bianco, direttore del dipartimento Vulcani dell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, commentando lo sciame sismico dei Campi Flegrei avvenuto ieri. In un colloquio con La Repubblica ha aggiunto: “Si sono registrate piccole frane nell’isola di Punta Pennata. Non è la prima volta che assistiamo a un collasso di roccia per le scosse dei Campi Flegrei. Oltre che per i turisti, si tratta di eventi pericolosi per chi passa sotto con le barche. Prendere provvedimenti è competenza del sindaco di Bacoli, non del nostro ente, che sta facendo i sopralluoghi con la Guardia Costiera, ma a Stromboli ad esempio è in vigore un divieto di avvicinamento. È proibito scendere sotto al miglio di distanza dalla Sciara del Fuoco“.

“Osserviamo un’intensificazione del bradisismo, che è il motore di questi terremoti. Da 20 anni il sollevamento del terreno ai Campi Flegrei sottopone il suolo a una deformazione continua. La crosta terrestre sta accumulando uno stress importante e lo rilascia periodicamente sotto forma di terremoti. Fino a quando il bradisismo non cesserà, dobbiamo aspettarci scosse e sciami sismici“, ha concluso l’esperta.