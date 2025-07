Campi Flegrei, i terremoti creano problemi alla Linea Cumana

MeteoWeb

Le scosse di terremoto nell’area dei Campi Flegrei “stanno creando problemi seri sulla Linea Cumana. Da ultimo l’evento del 18 luglio con magnitudo 4.0, il cui epicentro è stato collocato in corrispondenza della zona Dazio, ha determinato serie conseguenze nella Galleria Monte Olibano (proprio nei pressi di Dazio) dove è stato osservato un importante evento fessurativo che allo stato attuale impedisce l’utilizzo della stessa”. Lo rende noto l’Eav, l’azienda di trasporto pubblico regionale, in un comunicato stampa diffuso anche sui canali social.

“Al momento i treni vengono effettuati da Montesanto a Bagnoli e da Arco Felice a Torregaveta. Sulla tratta interrotta da Bagnoli ad Arco Felice, è stato disposto un servizio sostitutivo di autobus. Sono in corso verifiche tecniche per capire come intervenire per ripristinare l’agibilità in sicurezza della citata galleria, i tempi non sono al momento definibili ma certamente non appaiono brevi – viene spiegato nella nota -. Se non si riesce a percorrere la galleria, almeno senza servizio viaggiatori, c’è il rischio che gli unici due treni che si trovano in quel tratto e stanno facendo oggi servizio (purtroppo con cadenza al momento ogni ora, ma si vorrebbe portarla a 30 minuti) nel tratto da Arco Felice a Torregaveta, diventeranno inutilizzabili perché impossibilitati a ricevere la opportuna manutenzione nella officina di Quarto”.

L’Eav, rende noto l’azienda, “ha già provveduto a contattare specialisti del settore per poter analizzare e valutare i possibili interventi necessari. Nelle more della definizione delle soluzioni e dei relativi costi, Eav ha scritto al Commissario Soccodato ed alla Regione, oltre che alla Prefettura ed ai Comuni interessati, evidenziando la necessità di opportuni interventi finanziari, da definire e condividere, per gestire la situazione”.

“In questo quadro appare opportuno inoltre prevedere, nei prossimi mesi, strategicamente, la riattivazione della linea Torregaveta-Licola (oggi dismessa). In sostanza – conclude il comunicato stampa – appare necessario riattivare l’anello che consenta il passaggio a Torregaveta tra i treni della Cumana e della Circumflegrea. Il costo stimato per tale intervento è di circa 8 milioni di euro. Si tratta di realizzare un intervento molto utile per gestire possibili situazioni di emergenza anche future“.