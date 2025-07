La capsula SpaceX si sgancia dalla ISS, l’equipaggio AX-4 in viaggio verso la Terra

MeteoWeb

Si conclude oggi la missione privata Ax-4, organizzata dall’azienda texana Axiom Space in collaborazione con SpaceX. La capsula Crew Dragon, che ospita i 4 astronauti dell’equipaggio, si è sganciata dal modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) alle 13:15 ora italiana, dopo 2 settimane e mezzo dedicate a esperimenti scientifici e attività di divulgazione.

La capsula ammarerà nell’Oceano Pacifico, al largo delle coste californiane. Al momento non è stato comunicato un orario preciso per lo splashdown, che dipenderà principalmente dalle condizioni meteo nella zona di recupero.

Un equipaggio internazionale e un record

La Ax-4 era partita lo scorso 25 giugno a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX ed era arrivata alla ISS il giorno successivo. A guidare la missione, la veterana Peggy Whitson, ex astronauta NASA e oggi direttrice dei voli spaziali umani per Axiom Space. Con quasi 700 giorni trascorsi in orbita, Whitson detiene il record per il maggior tempo passato nello spazio da un astronauta statunitense.

Accanto a lei, un equipaggio che segna una tappa storica: il pilota Shubhanshu Shukla dall’India, e i due specialisti di missione Sławosz Uznański dalla Polonia (astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea) e Tibor Kapu dall’Ungheria. Per Shukla, Uznański e Kapu, questa missione ha rappresentato un traguardo simbolico: sono infatti i primi astronauti dei rispettivi Paesi a visitare la Stazione Spaziale Internazionale.

Oltre 60 esperimenti scientifici

Nel corso del soggiorno, durato più del previsto per ragioni operative, l’equipaggio ha portato avanti oltre 60 esperimenti scientifici in ambiti che spaziano dalla biomedicina alla ricerca sui materiali, oltre a una serie di attività educative e di divulgazione per avvicinare il grande pubblico alla scienza e all’esplorazione spaziale.

La Ax-4 è la quarta missione con equipaggio verso la ISS organizzata da Axiom Space, dopo quelle del 2022, 2023 e 2024, tutte realizzate in collaborazione con SpaceX. Questi voli segnano un passo importante verso la futura realizzazione della stazione spaziale commerciale progettata da Axiom, che dovrebbe iniziare a prendere forma nei prossimi anni come primo vero modulo orbitale privato.