Catastrofi naturali, Liverani (Ania): “solo il 7% degli immobili è protetto nonostante i rischi elevati”

“Nonostante circa il 94% dei comuni italiani sia a rischio frane, alluvioni o erosione costiera e il 40% degli edifici si trovi in zone sismiche medio-alte, la copertura assicurativa è ancora molto bassa: solo il 7% delle abitazioni e delle imprese è protetto” contro le catastrofi naturali. Lo ha detto il presidente dell’Ania Giovanni Liverani precisando che “l’assicurazione non è una tassa occulta, ma uno scudo di protezione necessario”. Inoltre “è fondamentale aprire una riflessione approfondita su come arrivare a proteggere il patrimonio immobiliare anche delle abitazioni residenziali”.