Cercatore di funghi disperso da ieri trovato morto in Valtellina

Un cercatore di funghi che risultava disperso dalla serata di ieri nei boschi delle Alpi Orobie, nel territorio comunale di Pedesina (Sondrio), in Valtellina, è stato trovato morto dalle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Morbegno con i militari del SAGF-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio e Madesimo, impegnati nelle ricerche dalle 21 di ieri con gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Morbegno. Le ricerche erano scattate per il mancato rientro a casa dopo l’escursione iniziata nel primo pomeriggio di sabato 26 luglio.

La vittima, Giovanni Alberti di 52 anni, risiedeva in un paese a non molta distanza da quello dove è avvenuta la disgrazia, ossia Rasura, sempre in provincia di Sondrio. Il corpo senza vita era in una zona particolarmente impervia. Informati anche i Carabinieri.