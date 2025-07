Cerchi nel deserto: così l’agricoltura sfida il clima in Arabia Saudita

MeteoWeb

L’immagine in alto, realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-1, e pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea, mostra cerchi nel deserto nei pressi di Tabarjal, nell’Arabia Saudita settentrionale. Gran parte dell’Arabia Saudita ha un clima desertico, con temperature che raggiungono i +50°C in estate. Sebbene non ci siano praticamente fiumi o laghi permanenti nel Paese, ampie valli chiamate wadi si riempiono d’acqua durante i periodi di forti piogge. La maggior parte degli insediamenti si trova lungo queste valli.

L’area raffigurata si trova all’interno del bacino del Wadi As Sirhan e mostra come il deserto dell’Arabia Saudita venga utilizzato per l’agricoltura. Nonostante il clima secco, nella zona vengono coltivate numerose colture irrigate.

I cerchi, ciascuno largo circa 1 km, sono formati da sistemi di irrigazione a perno centrale. Questi consistono in un pozzo al centro di ogni cerchio, che fornisce acqua dalle falde acquifere sotterranee agli irrigatori rotanti. Questo tipo di irrigazione aiuta gli agricoltori a gestire l’acqua in modo più sostenibile, preservando questa preziosa risorsa che non viene reintegrata.

L’immagine composita combina 3 immagini radar del satellite Copernicus Sentinel-1, acquisite nell’arco di 7 mesi. A ogni acquisizione è stato assegnato un colore diverso: blu per ottobre 2024, verde per gennaio 2025 e rosso per maggio 2025. Le 3 immagini vengono poi sovrapposte per mappare le differenze nella copertura del suolo, comprendere come viene utilizzato il territorio e tracciare i cambiamenti tra le acquisizioni.

I colori brillanti risultanti forniscono informazioni sui diversi tipi di coltura e sul loro stadio di crescita, nonché sulle variazioni di irrigazione. Bianco, grigio o nero indicano variazioni minime o nulle durante il periodo di acquisizione, indicando terreni spogli, campi incolti o privi di vegetazione quando compaiono all’interno dei cerchi, oppure sabbia desertica, basse colline, letti di fiumi asciutti e terreni rocciosi nelle aree circostanti.

Gli insediamenti nell’immagine appaiono come aree bianche e irregolari in mezzo ai cerchi colorati, con il più grande visibile Tabarjal (o Tubarjal), in alto a destra. Grazie alla sua produzione agricola e alla sua posizione strategica, Tabarjal è un’importante città nel Nord dell’Arabia Saudita. Funge da snodo centrale per le comunità rurali circostanti e svolge un ruolo vitale nell’approvvigionamento alimentare della regione.