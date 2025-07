Cesenatico, avviato il Presidio Acquatico dei Vigili del Fuoco: già tre interventi di soccorso nel weekend

MeteoWeb

Avviato il Presidio Acquatico dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena a Cesenatico. I Vigili sono stati subito impegnati in interventi di soccorso: sabato in un primo episodio, le squadre hanno prestato soccorso a un piccolo catamarano ribaltato, intervenendo per assistere e mettere in sicurezza le due persone a bordo in difficoltà. In un secondo intervento, il personale del presidio ha prestato soccorso a una donna caduta lungo la banchina di Portocanale a Cesenatico, assistendo l’infortunata fino all’arrivo del personale sanitario.

Oggi il personale soccorritore acquatico è intervenuto per soccorrere un kayakista caduto in acqua a 400 m al largo di Pinarella di Cervia, portandolo al sicuro e raddrizzando l’imbarcazione. Il presidio, attivo per tutta la stagione balneare, ha l’obiettivo di garantire una presenza costante per la sorveglianza, il pronto intervento e la sicurezza dei bagnanti e dei natanti, rafforzando il dispositivo di soccorso acquatico durante il periodo turistico.