Chevron vince la battaglia legale sul giacimento petrolifero della Guyana

Chevron procederà con l’acquisizione di Hess per 53 miliardi di dollari dopo aver prevalso nella battaglia legale contro Exxon Mobil per accedere alla più grande scoperta di petrolio degli ultimi decenni. La CNBC ha riportato per prima l’esito dell’arbitrato. Un portavoce di Exxon Mobil ha confermato a Reuters che Chevron ha prevalso nella mediazione sui beni petroliferi della Guyana. L’asset più interessante di Hess è la sua partecipazione nel prolifico blocco Stabroek al largo della costa della Guyana, che contiene oltre 11 miliardi di barili di petrolio. Exxon, che gestisce il blocco Stabroek con una quota del 45%, e la cinese CNOOC, che ferma il 25%, hanno presentato lo scorso anno richieste di arbitrato contro il loro partner Hess, sostenendo di avere un diritto contrattuale di prelazione per l’acquisto della quota del 30% di Hess nella joint venture. Chevron e Hess hanno sostenuto che il diritto di prelazione non si applicava alla vendita dell’intera società Hess.