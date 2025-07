Il cielo “in fiamme”: tramonto mozzafiato a Bruxelles | FOTO

MeteoWeb

La capitale belga si è trasformata in una tela mozzafiato. Le immagini catturate da Ezio Cairoli mostrano il cielo infuocato di Bruxelles, tinti di arancioni intensi, rossi profondi e gialli vibranti. Un’esplosione di colori che solleva una domanda: cosa rende questi tramonti “infuocati”? Il “segreto” dietro questi tramonti intensi è la dispersione della luce solare da parte delle particelle presenti nell’atmosfera terrestre. Durante il giorno, quando il Sole è alto, la luce percorre una distanza minore attraverso l’atmosfera. I colori con lunghezze d’onda più corte, come il blu e il viola, vengono dispersi più efficacemente, ed è per questo che il cielo ci appare azzurro.

Al tramonto, invece, la luce solare deve attraversare uno strato molto più spesso di atmosfera per raggiungere i nostri occhi. Questa maggiore distanza fa sì che la maggior parte delle lunghezze d’onda blu e verdi vengano disperse e filtrate. Le lunghezze d’onda più lunghe, come il rosso, l’arancione e il giallo, che vengono disperse meno, riescono a penetrare e a raggiungerci con maggiore intensità, creando così le tonalità “infuocate” che hanno caratterizzato i cieli di Bruxelles.

Anche le condizioni meteo giocano un ruolo cruciale. La presenza di nuvole a quote medio-alte è fondamentale: esse vengono illuminate dalla luce solare che ha già percorso un lungo tratto atmosferico, assorbendo il blu e lasciando passare i rossi e gli arancioni, che le tingono vividamente. Anche l’umidità e la presenza di particelle fini influenzano l’intensità e le sfumature dei colori.