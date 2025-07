Cile, meteo estremo: massa d’aria polare e minime record assoluti

MeteoWeb

Un saluto glaciale ha chiuso il mese di giugno in Cile. Un’ondata di freddo estremo ha investito quasi tutto il paese, portando temperature minime record dal nord arido fino alla remota Patagonia. La mattina del 30 giugno 2025 resterà impressa nella memoria climatica cilena come una delle più fredde mai registrate, con valori che hanno sorpreso anche i meteorologi più esperti.

Temperature minime da brivido: numeri impressionanti

Tra i valori più incredibili spiccano i -18,0°C registrati a Ollagüe, situata nel deserto di Atacama a oltre 3.600 metri, e i -18,9°C rilevati a Coyhaique, in Patagonia. Ma a stupire sono anche città di pianura: a Temuco il termometro è sceso fino a -7,9°C, battendo il record dal 1941; a Chillán si sono toccati i -9,3°C, superando il primato che resisteva dal 1947; a Puerto Montt, invece, il nuovo record è di -8,1°C, il più basso dal 1963.

Freddo diffuso: dal nord alla Patagonia sotto zero

La mappa diffusa dalla Dirección Meteorológica de Chile è chiara: nessuna regione è rimasta esclusa. Dal nord desertico al centro temperato, fino alla Patagonia più estrema, tutto il territorio cileno si è risvegliato sotto lo zero. Questa distribuzione omogenea dimostra la portata eccezionale dell’evento, capace di attraversare migliaia di chilometri e di unire l’intero paese in un’unica, gelida esperienza.

Le cause: masse polari in azione

L’ondata di freddo è stata alimentata da potenti masse d’aria polare in discesa dall’Antartide, spinte da configurazioni sinottiche favorevoli. Questi flussi gelidi hanno provocato gelate diffuse, problemi alle colture e disagi per i trasporti, specie nelle aree rurali. Per un paese come il Cile, abituato a una certa varietà climatica ma non a condizioni così estreme su scala nazionale, la sfida è stata notevole.

Record storici e città sorprese

Il 30 giugno 2025 entra ufficialmente nella storia meteorologica cilena. I record assoluti battuti in località come Temuco, Chillán e Puerto Montt non sono semplici statistiche: raccontano la vulnerabilità di città che si ritenevano preparate. Testimonianze locali parlano di paesaggi surreali, strade ghiacciate e brina spessa sui vetri delle auto, fenomeni che molti abitanti non avevano mai visto prima.

Clima che cambia: adattamento e riflessioni future

Questi eventi offrono spunti preziosi per riflettere sulla resilienza climatica. L’adattamento delle infrastrutture e dei sistemi agricoli a condizioni estreme è una necessità crescente, soprattutto in un contesto globale dove gli eventi fuori scala stanno diventando più frequenti. Il gelo del 30 giugno 2025 è un monito che non può essere ignorato.

In conclusione, il Cile ha salutato giugno con un’istantanea destinata a entrare negli annali: un freddo eccezionale che ha segnato la storia e messo alla prova un intero paese. Un evento che resterà come simbolo di un clima sempre più imprevedibile e che ci invita a non dare nulla per scontato.