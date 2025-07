Cina flagellata da piogge torrenziali: periferia di Pechino sott’acqua | VIDEO

MeteoWeb

Piene devastanti hanno colpito il distretto di Miyun, nella periferia di Pechino, a causa dell’esondazione del fiume Qingshui, provocando danni ingenti (video in alto). Secondo quanto riportato dai media statali cinesi, le forti piogge che hanno interessato il Nord della Cina hanno causato almeno 4 morti, travolti da una frana nella contea rurale di Luanping, nella provincia di Hebei. Otto persone risultano ancora disperse.

Le autorità di Hebei avevano diramato allerte il 25 luglio, seguite poi da Pechino e dalla vicina Tianjin. Nella sola Miyun, oltre 4mila residenti sono stati trasferiti in zone sicure, mentre le immagini trasmesse dalla CCTV mostrano auto trascinate via dall’acqua. Il bacino idrico locale ha raggiunto il livello più alto mai registrato dal 1951.

Anche a Tianjin evacuate circa 5.600 persone per precauzione. L’ufficio meteorologico ha avvertito che alcune aree periferiche di Pechino potrebbero ricevere fino a 25 cm di pioggia in un solo giorno. Il governo centrale ha stanziato 50 milioni di yuan (circa 7 milioni di dollari) per fronteggiare l’emergenza e inviato squadre specializzate nelle zone più colpite, tra cui Chengde, Baoding e Zhangjiakou.