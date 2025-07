La Cina impone obiettivi di energia rinnovabile: le misure

MeteoWeb

Secondo una nota della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, la Cina ha imposto per la prima volta degli obblighi in materia di energie rinnovabili per i settori dell’acciaio, del cemento e del polisilicio e per alcuni data center. Gli standard di Pechino per il portafoglio di energie rinnovabili (RPS) stabilizzano degli obiettivi per la percentuale di consumo energetico che i vari settori devono ottenere da fonti rinnovabili in ogni provincia. “In precedenza gli RPS riguardavano solo le aziende impegnate nel commercio di Energia e nell’industria dell’alluminio elettrolitico. In poche parole, l’industria pesante deve acquistare Energia verde”, ha affermato David Fishman, direttore del Lantau Group, una società di consulenza specializzata nel settore energetico. I data center di nuova costruzione nei cosiddetti hub nazionali devono utilizzare almeno l’80% di elettricità verde, mentre gli obiettivi per gli altri settori variano a seconda della provincia.

“Gli obiettivi RPS sono attentamente monitorati dagli operatori di mercato”, ha affermato Yan Qin, analista principale di ClearBlue Markets, perché vengono utilizzati per calcolare la quantità di energia rinnovabile generata che sarà incorporata nel nuovo meccanismo cinese di contratti per differenza, che rappresenta un passo avanti verso una tariffazione basata sul mercato per le energie rinnovabili. In base a un tale meccanismo, il governo rimborsa i produttori, se i prezzi di mercato scendono al di sotto di un livello prestabilito. Gli obiettivi non legati ai data center sono ulteriormente suddivisi in rinnovabili idroelettriche e rinnovabili non idroelettriche. Per il 2025, ad esempio, l’obiettivo totale di energie rinnovabili raggiunge il 70% per la provincia dello Yunnan, ricca di energia idroelettrica, e il 24,2% per il Fujian. Gli obiettivi non idroelettrici raggiungono il 30% nelle province ad alta intensità di energia eolica e solare come la Mongolia Interna, il Gansu e il Qinghai, mentre la montuosa Chongqing ha un obiettivo di appena il 10,8%. Anche gli obiettivi per il 2026 sono stati pubblicati come parte del piano. Gli obiettivi in ​​genere aumentano di alcuni punti percentuali ogni anno.