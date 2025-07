Clima, nell’Asia orientale la riduzione dello smog ha accelerato il riscaldamento globale: lo studio

MeteoWeb

La riduzione dell’inquinamento atmosferico nell’Asia orientale ha accelerato il riscaldamento globale: è quanto emerge da uno studio guidato dal Center for International Climate Research (CICERO) e pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment. Il riscaldamento globale è in accelerazione negli ultimi 15 anni, portando a temperature superficiali record. Nello stesso periodo, i Paesi dell’Asia orientale hanno intrapreso notevoli sforzi per bonificare l’aria, un aspetto importante per la salute pubblica. La più grande operazione di bonifica è stata effettuata in Cina, dove l’inquinamento atmosferico è responsabile di circa un milione di morti all’anno.

Ma l’inquinamento atmosferico ha anche contribuito a raffreddare il clima. Gli aerosol di solfati, derivanti dalla combustione di combustibili fossili, possono schermare la superficie terrestre dalla luce solare. L’inquinamento atmosferico ha quindi anche indirettamente tenuto sotto controllo parte del riscaldamento globale causato dai gas serra.

Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) ha stimato che nel 2021 gli aerosol hanno raffreddato la superficie globale di 0,4°C. Questo, tuttavia, non ha tenuto conto del fatto che dall’inizio degli anni 2010, la Cina, allora uno dei principali emettitori di componenti chiave dell’inquinamento atmosferico, ha implementato politiche rigorose per migliorare la qualità dell’aria.

Lo studio

Bjrn H. Samset, autore principale del nuovo studio e ricercatore senior presso il Centro per la Ricerca Internazionale sul Clima CICERO, ha dichiarato: “siamo stati in grado di individuare gli effetti climatici delle politiche sulla qualità dell’aria nell’Asia orientale negli ultimi 15 anni. Il nostro risultato principale è che la bonifica degli aerosol nell’Asia orientale ha probabilmente contribuito in gran parte alla recente accelerazione del riscaldamento globale, e anche alle tendenze al riscaldamento nel Pacifico”.

Utilizzando un’ampia serie di simulazioni basate su otto diversi modelli climatici, questo studio mostra come una riduzione del 75% delle emissioni di solfati nell’Asia orientale abbia modificato l’aumento delle temperature in diverse parti del mondo.

Laura Wilcox, co-autrice dello studio e professoressa presso il National Centre for Atmospheric Science (NCAS) dell’Universita’ di Reading, ha affermato: “gli effetti climatici dell’inquinamento atmosferico sono di breve durata, mentre l’impatto delle emissioni di anidride carbonica può essere avvertito per secoli. Ciò significa che anche l’accelerazione del riscaldamento dovuta alla riduzione dell’inquinamento atmosferico sarà probabilmente di breve durata. Assisteremo a un’accelerazione del riscaldamento, per poi tornare a un tasso di riscaldamento guidato dai gas serra man mano che l’inquinamento atmosferico si stabilizza”.