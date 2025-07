Clima, la diminuzione degli aerosol potrebbe portare a un aumento delle ondate di calore nelle aree popolate: lo studio

MeteoWeb

Le ondate di calore stanno diventando più frequenti in tutto il mondo e la diminuzione dei livelli di aerosol – le piccole particelle che compongono lo smog e l’inquinamento atmosferico – potrebbe contribuire all’aumento delle temperature, soprattutto nelle aree popolate. È quanto rivela uno studio pubblicato su Environmental Research Letters e condotto da ricercatori dell’Università del Texas ad Austin. Sebbene recenti ricerche abbiano collegato la diminuzione degli aerosol all’aumento delle temperature regionali, questo studio è il primo a esaminare l’impatto degli aerosol sull’esposizione delle persone alle ondate di calore.

“Sapevamo che le emissioni di aerosol stavano inibendo il riscaldamento globale a livello regionale, ma l’impatto di tale soppressione sulle ondate di calore vicino ai centri urbani è stato molto maggiore di quanto ci aspettassimo“, ha affermato Cameron Cummins, coautrice dello studio. “Quindi, mentre le città cercano di ridurre le loro emissioni di aerosol per migliorare la salute pubblica, è probabile che sperimenteranno anche un aumento delle ondate di calore”.

Utilizzando modelli climatici globali, i ricercatori hanno scoperto che gli aerosol hanno un’influenza fino a 2,5 volte maggiore rispetto ai gas serra nel determinare i cambiamenti nella frequenza delle ondate di calore nelle aree popolate, con livelli più elevati di aerosol che riducono l’esposizione alle ondate di calore riflettendo i raggi solari.

La ricerca è stata guidata da Geeta Persad, professoressa associata presso la UT Jackson School of Geosciences. Cummins è stata coautrice dello studio mentre conseguiva un master presso la scuola e ha iniziato ad analizzare i dati per il progetto come assistente di ricerca universitaria nel laboratorio di Persad.

I ricercatori hanno scoperto che dal 1920 a oggi, livelli più elevati di aerosol hanno contribuito a ridurre di circa la metà la frequenza delle ondate di calore nelle aree popolate. Tuttavia, questa tendenza si sta ora invertendo a causa del calo dei livelli di aerosol. Il calo è dovuto in parte alle politiche per l’aria pulita, approvate dai Paesi a causa degli effetti negativi degli aerosol sulla salute e sull’ambiente.

Le aree popolate, che rilasciano la maggior parte degli aerosol, sono particolarmente a rischio di un’accelerazione delle ondate di calore causate dal declino degli aerosol nel prossimo futuro, ha affermato Persad. “Gli aerosol sono davvero efficaci nel contrastare l’esposizione [alle ondate di calore] in questo momento, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente in futuro“, ha affermato. “Sembra che abbiamo già superato un punto di non ritorno in cui il calo degli aerosol sta accelerando l’esposizione alle ondate di calore in molte aree“.

Se le emissioni globali di aerosol continueranno a diminuire come previsto nei prossimi decenni, si prevede che le ondate di calore passeranno dall’attuale media globale di circa 40 giorni all’anno a una media di circa 110 giorni all’anno entro il 2080. Le regioni che si prevede saranno particolarmente colpite dalle ondate di calore causate dal calo degli aerosol includono l’Africa subsahariana, l’Asia meridionale, il Sud America e l’Europa occidentale.

In questo studio, un’ondata di calore è definita come tre o più giorni consecutivi durante la stagione calda di una regione che superano la soglia di temperatura del 90° percentile.

Gli aerosol vengono spesso prodotti contemporaneamente ai gas serra, quando si bruciano combustibili o altri materiali. Tuttavia, i due si comportano in modo diverso nell’atmosfera. I gas serra aumentano le temperature, si distribuiscono in modo relativamente uniforme in tutto il mondo e possono persistere da pochi anni a centinaia di anni. Gli aerosol hanno un effetto rinfrescante, hanno una distribuzione più regionale e spesso scompaiono nel giro di poche settimane.

La distribuzione regionale degli aerosol e la loro scarsa persistenza sono importanti, ha affermato Persad. Ciò significa che quando i Paesi riducono le emissioni di aerosol, i loro impatti sono spesso evidenti nel giro di pochi anni. Questo è un aspetto positivo in termini di benefici per la salute e l’ambiente associati alla riduzione degli aerosol. Tuttavia, i risultati della modellazione mostrano che le aree popolate diventano particolarmente vulnerabili alle ondate di calore con il diminuire delle emissioni di aerosol.

L’Europa occidentale è un esempio significativo. Alla fine del XX secolo, gli aerosol hanno quasi completamente controbilanciato l’impatto dei gas serra, evitando che l’Europa occidentale subisse numerose ondate di calore. Tuttavia, nei prossimi 25 anni, la sola riduzione degli aerosol potrebbe aumentare la frequenza delle ondate di calore in alcune parti dell’Europa occidentale di 40 giorni all’anno o più.

I risultati dello studio non dovrebbero essere considerati un’autorizzazione a inquinare, ha affermato Persad. Livelli elevati di aerosol hanno un impatto diretto sulla salute umana, danneggiando cuore e polmoni, il che può contribuire all’insorgenza di malattie e portare a morte prematura. Al contrario, i risultati dello studio dovrebbero essere un segnale per le città affinché si preparino a un mondo con un rischio maggiore di ondate di calore.

“Questo lavoro suggerisce che ciò che accadrà agli aerosol nel prossimo futuro sarà davvero importante per ciò che accadrà al rischio di ondate di calore, all’esposizione e al rischio nel prossimo futuro, nei prossimi 20-30 anni”, ha affermato Persad.