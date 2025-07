Clima, il fisico Franco Prodi sbotta in tv: “parlo solo con chi ha le mie credenziali, i giovani di oggi sono manipolati” | VIDEO

MeteoWeb

Il dibattito sull’emergenza climatica si arricchisce di un intervento netto da parte di Franco Prodi, fisico atmosferico di fama internazionale e già direttore dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR. Durante un confronto televisivo, Prodi ha replicato con fermezza alle affermazioni del divulgatore scientifico Albertini, sottolineando la necessità di attenersi al rigore scientifico. “Ho partecipato a tutti i problemi che coinvolgono i servizi meteorologici. Io sono l’esperto unico, con le credenziali. Parlo solo con chi ha le mie credenziali, chi non le ha può star zitto. Se è un divulgatore, faccia il divulgatore”, ha dichiarato con tono deciso.

Alla domanda della conduttrice: “il cambiamento climatico c’è o non c’è?”, il fisico ha risposto: “il cambiamento climatico è connaturato, non può non esserci. Dipende dal Sole, dall’astronomia, dall’effetto di gravitazione degli altri pianeti e dai componenti dell’atmosfera. Io non nego il cambiamento climatico perché sono un fisico delle nubi: le nostre nubi adesso sono diverse”. Prodi ha poi espresso una critica rivolta alle nuove generazioni e al modo in cui viene comunicata la scienza: “i giovani devono studiare. L’ultima generazione è di manipolati”.

Le parole di Franco Prodi riportano l’attenzione sulla necessità di distinguere tra informazione scientifica e divulgazione popolare. Secondo il fisico, la complessità dei sistemi climatici richiede analisi che tengano conto di fattori multipli – dal Sole alla dinamica atmosferica – e non può essere ridotta a slogan o semplificazioni. Il riferimento ai giovani e alla “manipolazione” ha acceso il dibattito tra sostenitori e critici, alimentando la discussione sul ruolo dei media nella formazione dell’opinione pubblica sui temi ambientali.