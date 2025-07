Clima, Francia: nel 2024 numero record di eventi estremi con pioggia e inondazioni

MeteoWeb

Nel 2024, in Francia si è registrato un numero record di eventi piovosi estremi che hanno richiesto i massimi livelli di allerta pubblica. Il 2024, uno degli anni più caldi e umidi mai registrati in Francia, “è stato caratterizzato da un numero record di episodi di allerta arancione o rossa per pioggia e inondazioni, con 23 episodi rispetto a una media di 15 nel periodo 2012-2023“, ha annunciato l’agenzia meteorologica nazionale, Météo-France, nel suo rapporto annuale. “Ciò è dovuto al fatto che la primavera del 2024 è stata la più umida dal 2008 e la quarta più umida da quando sono iniziate le misurazioni nel 1959″, ha spiegato all’AFP Véronique Ducrocq, direttrice delle operazioni di previsione di Météo-France.

Dei 69 episodi di pericoli meteorologici per i quali sono state attivate allerte arancioni o rosse in uno o più dipartimenti, 18 riguardavano temporali. È stato “un anno piuttosto atipico“, che illustra gli effetti del cambiamento climatico, con “questo tipo di variabilità interannuale per cui possiamo passare da un anno estremamente secco come il 2022 a un anno estremamente umido come il 2024″, secondo Benoît Thomé, direttore delle relazioni istituzionali di Météo-France.

Nel 99,1% dei casi, Météo-France ha rilevato correttamente l’evento pericoloso, attivando l’allerta con almeno 6 ore di anticipo nel 72% dei casi e limitando i “falsi allarmi” all’11%, quando ad esempio il pericolo era inferiore alle previsioni o non riguardava tutti i dipartimenti allertati. “Ciò significa che quasi 9 volte su 10 il fenomeno meteorologico pericoloso previsto si è verificato nel dipartimento interessato dalla gravità prevista“, ha riassunto Ducrocq.

Ondate di calore

Per quanto riguarda le ondate di calore, il 2024 è stato relativamente risparmiato, a differenza del 2023 e del 2022, con due episodi che hanno richiesto un’allerta arancione o rossa. Ma la tendenza all’aumento è chiaramente visibile: dai 2,2 episodi che richiedevano l’allerta gialla in almeno un dipartimento all’anno tra il 2004 e il 2014, si è passati a una media di 4,9 episodi all’anno negli ultimi dieci anni, ha comunicato Météo-France all’AFP.

Freddo estremo sempre più raro

Al contrario, in una Francia in cui gli ultimi dieci anni sono stati di 2,2°C più caldi rispetto alla fine del XIX secolo, gli episodi di freddo estremo stanno diventando rari: escludendo gli ultimi 6 mesi (il rapporto è aggiornato al 31 dicembre 2024), dal 2013, ne è stato registrato uno solo, a febbraio 2021.

Le mappe di vigilanza di Météo-France

Le mappe di vigilanza di Météo-France esistono dall’ottobre 2001. La loro necessità è diventata evidente dopo la tempesta e le inondazioni del 1999. Attualmente coprono nove fenomeni: venti forti, temporali, neve e ghiaccio, valanghe, ondate di calore e freddo estremo (dal 2004), pioggia-inondazioni, onde-sommersione (dal 2011) e inondazioni (dal 2020, ritrasmettendo informazioni dalla rete Vigicrues).